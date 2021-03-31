Качественная городская среда: как бизнес меняет города

Московская городская среда претерпела значительные изменения в последние годы, что обусловлено потребностями и возможностями среднего класса, представители которого всегда более требовательны к своему жизненному пространству. При выборе жилья, помимо транспортной доступности, цены и наличия инфраструктуры, потребители задумываются об экологии, качественном досуге и сервисе, возможностях саморазвития и общения с единомышленниками.

Основу для таких качественных изменений на рынке недвижимости заложили крупные мировые и российские проекты по развитию городской среды. Так, строящиеся сегодня масштабные жилые комплексы в Москве разрабатывались около 5-6 лет назад, а значит, после завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, которая ввела моду на многофункциональный подход к застройке территорий.

Одним из знаковых примеров качественного развития территории города является всесезонный курорт "Имеретинский", инвестором которого являлся промышленник Олег Дерипаска. Концепция проекта ориентирована на запросы среднего класса.

Социокультурная концепция "Имеретинского" победила в международной премии European Property Awards. Жюри оценили комплексный подход к развитию территории, где объединены все функции: жилая, рекреационная, деловая и общественная.

Этот ставший уже мировым кейс был взят на вооружение девелоперами, которые работают с масштабной застройкой в мегаполисах. На примере прибрежной концепции сочинского курорта сегодня строятся жилые комплексы на Москве-реке в районе Большого Сити и других локациях столицы.

Урбанисты, проанализировав успех сочинского проекта Дерипаски, выделили несколько весомых трендов, которые можно считать обязательными для качественной городской среды.

Первый тренд — жилые кварталы с концепцией "все в комплексе", когда на территории есть все для жизни, работы и отдыха.

К этой концепции стремятся многие девелоперы при разработке проектов комплексной застройки.

Второй тренд — это создание или благоустройство рекреационных зон — парков, скверов, городских площадей.

Основное направление для современной парковой культуры — принцип природного урбанизма, когда парк — это не только чистый воздух и украшение района, но и территория, благоустроенная для отдыха, спорта и общения. Трендсеттером развития таких проектов является девелопер "Главстрой". Площадь социокультурной программы парков "Главстрой" составляет 25 га.

Третий тренд — это реставрация и реновация промзон.

На месте старых и нефункционирующих предприятий появляется новая городская среда. Основав 25 лет назад девелоперский бизнес, Олег Дерипаска ставил цель сделать города ближе к людям и воплотить в них образ городов будущего, в которых есть сильный средний класс. Для этого в середине 90-х он взялся осваивать самые сложные территории столицы — это депрессивные промышленные зоны. Сегодня на их месте появились качественные городские кластеры с инфраструктурой и общественными пространствами, которые притягивают творческую молодежь.

Или другой пример. На территории бывшего Миусского трамвайного депо (это один из старейших ансамблей промышленной архитектуры Москвы) открылся уникальный проект. Отреставрированные здания из красного кирпича вместили в себя настоящий гастрономический рай, способный удивить самых предвзятых гурманов.

Четвертый тренд, который станет основополагающим городской программы развития Москвы, — благоустройство набережных.

Задача городских властей — превратить многокилометровые участки Москвы-реки в рекреационное пространство для отдыха горожан и сделать набережную визитной карточкой столицы, центром притяжения для туристов, таким как Сена в Париже или Темза в Лондоне.

Как итог — современный город невозможно представить без комплексного благоустройства территории. Обязательные элементы для современной комфортной среды — парки, рекреационные зоны, творческие и образовательные кластеры, пространство для бизнеса, коворкинги, инфраструктура для спорта и здорового образа жизни.

