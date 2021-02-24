Баданин вынужден отчитываться за "Проект" перед кураторами из нежелательных организаций

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило расследование о "Проект.медиа" Романа Баданина и связях курируемого зарубежными спецслужбами интернет-издания с иностранными некоммерческими организациями (НКО), запрещенными в России.

Баданин был завербован, когда его пригласили обучаться в Стэнфордский университет. К тому времени он стал "журналистом-изгоем" в России, так как не смог закрепиться ни в "Газете.ру", ни в РБК, ни на "Дожде".

В 2018 году Роман Баданин начинает, по его словам, самостоятельную карьеру в России. Он объявляет о запуске "Проект.медиа", а основное финансирование получает от Европейского фонда за демократию (EED, признан нежелательной организацией) и "Национального фонда в поддержку демократии" (NED, признан нежелательной организацией).

NED выделил кураторов, которые контролируют работу Баданина и "Проект.Медиа". Их можно поделить на две категории: рядовые кураторы и руководители. В юридических и организационных вопросах россиянину помогают Нияра Алахунова, Александра Стеймер, Илья Горелик. Эти люди контролируют передачу инсайдерской информации от спецслужб и выполнение поставленных задач. Непосредственными руководителями выступают Уилл Райт и Дилан Майлс-Примаков.

По сообщениям ФАН, Алахунова, Стеймер и Горелик занимаются разработкой расследований, подтасовкой фактов и следят за распространением информации в соцсетях. Все эти люди имеют статус "офицера" в фонде. И это объяснимо, поскольку они работают не на общественную организацию, а на спецслужбы.

Нияра Алахунова с 2008 по 2013 год работала в Киргизии над проектами Агентства США по международному сотрудничеству (USAID), выполняющего функции посредника между Конгрессом США и NED. USAID связывают с ЦРУ. По сути фонд занимался дестабилизацией ситуации в государстве, где в 2010 году прошла т. н. "Апрельская революция", по результатам которой свергли президента Курманбека Бакиева.

Активистку Нияру Алахунову завербовал сотрудник NED Джефф Ярборо. Киргизия была основным направлением его работы. Ярборо также работает в фонде "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ). Он был прикомандирован к Баданину, но контакт проходит через Алахунову.

Подробную информацию о Александре Стеймере и Илье Горелике журналисты обещали предоставить в ближайшее время.

Главными негласными руководящими лицами журналисты называют Уилла Райта и Дилана Майлс-Примакова. Райт велел Роману Баданину организовать скрытое финансирование через третью организацию, но позже появились некие сложности — Баданин засомневался.

Уилл Райт еще до создания "Проект.Медиа"" занимался распространением антироссийских материалов с призывами к свержению действующей власти и создавал пропагандистские ресурсы. Он не брезгует публиковать статьи Центра Ходорковского, отличающиеся явной политической направленностью.

"Проект" Баданина сотрудничает с изданием "Досье" Ходорковского. Оба выпускают совместные материалы. Медийную поддержку осуществляет NED, заинтересованный во вмешательстве в дела суверенных государств, в числе которых Россия.

Непосредственным руководителем Уилла Райта в NED считается Дилан Майлс-Примаков, пользующийся в переписках псевдонимом "Kharms". Они готовили совместные статьи, а в 2018 году Майлс-Примаков руководил Баданиным, пока Райт находился в отпуске.

Сейчас Дилан Майлс-Примаков работает в фонде "Свободная Россия" (признан нежелательной организацией в РФ) вместе с Наталией Арно и Владимиром Кара-Мурзой. Также Майлс-Примаков числится в Atlantic Council (признан нежелательной организацией в РФ). Другими словами, перечисленные лица связаны с западными структурами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в РФ.

Подробнее о связях "Проекта.медиа" Романа Баданина и иностранных спецслужб, вмешивающихся в дела РФ, читайте в материале ФАН.