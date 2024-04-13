Один человек погиб в результате обстрела города Алешки в Херсонской области, сообщает ТАСС. Еще трое получили ранения в результате обстрела, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, обстрел жилых домов украинскими военными привел к гибели одного мужчины. Также местные жители были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Владимир Сальдо.