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В Херсонской области ВСУ обстреляли город Алешки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:53

В Херсонской области ВСУ обстреляли город Алешки

Один человек погиб в результате обстрела города Алешки в Херсонской области, сообщает ТАСС. Еще трое получили ранения в результате обстрела, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, обстрел жилых домов украинскими военными привел к гибели одного мужчины. Также местные жители были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Владимир Сальдо.

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