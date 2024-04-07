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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:52

Дезинформацией назвало Минобороны Армении сообщения Баку об обстрелах

На армяно-азербайджанской границе снова неспокойно. Стороны снова обмениваются обвинениями относительно нападения друг на друга.

Армянское министерство обороны обвиняет официальный Баку в предоставлении ложной информации об обстреле азербайджанских позиций.

В связи с этим, министерство обороны Армении требует считать не соответствующей действительности информацию об обстрелах азербайджанских позиций.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 16:15 мск подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

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