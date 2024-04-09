В результате атаки российских военных вблизи Одессы были уничтожены средства противовоздушной обороны ВСУ.
"Предварительно: район Авангарда, где ПВО. Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель", — написал представитель пророссийского подполья.
Ранее сообщадось, что успешный ракетный удар по припортовой зоне Ильичевска в Одесской области нанесли Российские войска, заявил координатор подполья. Однако не по самому порту, а по расположенной рядом цели пришлось попадание.
По складу боеприпасов пришелся удар, предположительно, судя по последующему взрыву. Помимо прочего, ВС РФ поразили штаб территориальной обороны в Сумской области и расположение ВСУ в Полтаве.
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