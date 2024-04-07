В Ростовской области упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал днем в городе Матвеев Курган в Ростовской области. Взрывных устройств обнаружено не было. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.
"Действительно, сегодня днем в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств обнаружено не было", - уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что 5 апреля восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА недалеко от аэродрома в Морозовском районе Ростовской области. Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые были доставлены в районную больницу.
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