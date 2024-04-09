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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:20

Главав МГАТЭ Гросси считает, что нападение на ЗАЭС указывает на готовность к продолжению атак

Не что иное как подготовкой к продолжению атак считает нападение на учебный центр Запорожской АЭС, по мнению главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Агентство впервые зафиксировали три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора.«Росатом» говорил об одном попадании беспилотника. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал отказаться от атак на ядерные объекты.

На ядерную безопасность повреждения на Запорожской АЭС не повлияли , но могут ухудшить целостность оболочки реактора, считают в МАГАТЭ,

Мир

США тратят на Украину $80 тыс. в секунду, заявил член Сената Конгресса

США тратят на Украину $80 тыс. в секунду, заявил член Сената Конгресса

Согласно другой версии, Америка тратит сейчас на Украину около 300 миллионов долларов в год, а в последние два года - 40 миллиардов долларов.

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Стало известно о появлении в мире ферм по разведению верблюдов

Стало известно о появлении в мире ферм по разведению верблюдов

Традиционное представление о верблюдах, гуляющих по огромным пустыням, изменяется с появлением промышленного разведения верблюдов, которое ставновится все более распространенным, напоминая модель оседлого земледелия, используемую для коров, овец и свиней.

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Общество

Выявили еще семь фигурантов дела о теракте в

Выявили еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

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Эксперты подняли вопрос о недостаточности космического законодательства

Эксперты подняли вопрос о недостаточности космического законодательства

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Новости