Не что иное как подготовкой к продолжению атак считает нападение на учебный центр Запорожской АЭС, по мнению главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Агентство впервые зафиксировали три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора.«Росатом» говорил об одном попадании беспилотника. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал отказаться от атак на ядерные объекты.
На ядерную безопасность повреждения на Запорожской АЭС не повлияли , но могут ухудшить целостность оболочки реактора, считают в МАГАТЭ,
США тратят на Украину $80 тыс. в секунду, заявил член Сената Конгресса
Согласно другой версии, Америка тратит сейчас на Украину около 300 миллионов долларов в год, а в последние два года - 40 миллиардов долларов.
Стало известно о появлении в мире ферм по разведению верблюдов
Традиционное представление о верблюдах, гуляющих по огромным пустыням, изменяется с появлением промышленного разведения верблюдов, которое ставновится все более распространенным, напоминая модель оседлого земледелия, используемую для коров, овец и свиней.
Выявили еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Росфинмониторинг раскрыл ещё семь фигурантов уголовного дела в "Крокус Сити Холле". Их внесли в список террористов. Среди фигурантов значатся следующие лица: Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишера Касимов, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммад Шарипзоду.
Эксперты подняли вопрос о недостаточности космического законодательства
Частные компании в настоящее время все чаще вовлекаются в космическую исследовательскую деятельность, однако правовые аспекты испытывают затруднения в удержании темпа с этими разработками.