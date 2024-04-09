Не что иное как подготовкой к продолжению атак считает нападение на учебный центр Запорожской АЭС, по мнению главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Агентство впервые зафиксировали три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора.«Росатом» говорил об одном попадании беспилотника. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал отказаться от атак на ядерные объекты.

На ядерную безопасность повреждения на Запорожской АЭС не повлияли , но могут ухудшить целостность оболочки реактора, считают в МАГАТЭ,