Глава МЧС поручил регионам создать запас продуктов и лекарств

Глава МЧС России Александр Куренков, на фоне паводка, поручил регионам быть готовыми к работе пунктов временного размещения, создать запас продуктов, воды и лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения", - приводит сообщение РИА Новости. Он также призвал создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.