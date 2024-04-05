Заявление о том, если Кишинев объединится с Румынией, то из состава Молдавии, Гагаузия будет готова выйти и вернутся к независимой гагаузской республике, заявила глава автономии Евгения Гуцул. Так она отреагировала на слова премьер-министра Румынии о том, что в Молдавии живут румыны.
По словам политика Гагаузии, её автономия будет и дальше защищать суверенитет Молдавии, полномочия и права региона. По мнению Гуцул, жители Гагаузи - это патриоты республики, и автономия является якорем независимости Молдовы.
"Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам", - написала Гуцул.
Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви
Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.
Google презентовала замену устаревшему JPEG
Google предложила замену классическому формату изображений JPEG, представив новый формат под названием Jpegli. Jpegli представляет собой усовершенствованную версию JPEG, способную сжимать фотографии с высоким разрешением на 35% эффективнее.
В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты
Массовое производство автоматизированных модулей жидкой ленты запустят в 2025 году
Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области
Лауреатами премии стали люди, которые добились серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.