Заявление о том, если Кишинев объединится с Румынией, то из состава Молдавии, Гагаузия будет готова выйти и вернутся к независимой гагаузской республике, заявила глава автономии Евгения Гуцул. Так она отреагировала на слова премьер-министра Румынии о том, что в Молдавии живут румыны.

По словам политика Гагаузии, её автономия будет и дальше защищать суверенитет Молдавии, полномочия и права региона. По мнению Гуцул, жители Гагаузи - это патриоты республики, и автономия является якорем независимости Молдовы.

"Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам", - написала Гуцул.