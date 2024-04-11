Речь идёт о поправках, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля. Согласно им, возраст подлежащих мобилизации мужчин снизился с 27 до 25 лет.
Репортёры The New York Times поговорили с украинскими мужчинами, на которых могут повлиять изменения. Большинство из них боятся и напуганы.
"Я обеспокоен, даже немного напуган. Но всё будет так, как задумал Бог", — рассказал Егор Хомченко из Дружковки (этот город находится под контролем Киева.
В следующем месяце Хомченко, у которого есть жена и ребёнок, исполнится 25 лет. По его словам, он не может представить жизнь отдельно без супруги, и не знает, как люди, разделённые месяцами и годами, смогут справиться с этим испытанием.
23-летний Нестор Бабский отметил, что сначала такая новость его пугала, но сейчас он спокоен.
Журналист из Харькова, 26-летний Александр Манченко, освещавший события на Украине, отметил, что Зеленскому, вероятно, трудно было принимать решение о снижении призывного возраста.
"Возможно, он думал, что Украина могла бы обойтись без мобилизации молодежи, но, видимо, военная ситуация не позволяет нам иметь такую роскошь", — отметил он.
Как рассказал Манченко, он уважает храбрость тех, кто поступил на военную службу в первые дни, но сомневается в собственной храбрости и не хочет воевать.
"Но я не собираюсь убегать от мобилизации и прятаться. Так что посмотрим, как сложится моя судьба", — заключил украинец.
В New York Times также сообщали, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев.
Ранее стало известно, что на Украине Верховная Рада приняла закон об ужесточении мобилизации, вызвавший ранее череду скандалов и споров в обществе. Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев.
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