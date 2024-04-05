В Харькове в шестой раз за день произошли взрывы

Новая серия взрывов произошла в Харькове, в шестой раз за день. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов."Снова взрывы в Харькове", - написал он в своем Telegram-канале. Информация о предыдущей серии взрывов поступила более двух часов назад.Сейчас в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.