В Харькове в шестой раз за день произошли взрывы

Новая серия взрывов произошла в Харькове, в шестой раз за день. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов."Снова взрывы в Харькове", - написал он в своем Telegram-канале. Информация о предыдущей серии взрывов поступила более двух часов назад.Сейчас в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.
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