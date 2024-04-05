Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота с применением стрелкового оружия

Тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны проходят на Южном и Северном молах, в районе Камышовой и Стрелецкой бухт Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 19:30 на Южном и Северном молах, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
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