Телеканалы Приднестровья опубликовали съемки очевидцев удара беспилотника по военной части

Телеканал "Первый Приднестровский", а также другие СМИ Приднестровья опубликовали съемки очевидцев удара беспилотника по военной части в Рыбницком районе. Люди на видео сообщают, что удар был нанесен квадрокоптером, к которому была подвешена взрывчатка.По данным министерства госбезопасности непризнанной республики, в 14:35 беспилотником была поражена радиолокационная станция воинской части. Объекту были нанесены незначительные повреждения, жертв нет, уточняется в сообщении.В марте беспилотником был поражен транспортный вертолет Ми-8МТ приднестровских вооруженных сил на военном аэродроме севернее Тирасполя рядом с границей с Украиной. МИД Приднестровья назвал атаку терактом и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом - ОБСЕ, России и Украине. К расследованию было предложено подключиться властям Молдавии, но приглашение не было принято.В апреле прошлого года в Приднестровье была совершена серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В результате терактов никто не пострадал.Президент Приднестровья Вадим Красносельский тогда заявил, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в причастности к ним спецслужбы Молдавии. В непризнанной республике ввели максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.