Глава СК поставил на контроль расследование нападения на полицейских в Подмосковье

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Московской области, где погиб один полицейский, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе СК."Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. представить доклад о ходе первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказали в пресс-службе.
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