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Член Сената Конгресса заявил, что США тратят на Украину $80 тыс. в секунду
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:32

Член Сената Конгресса заявил, что США тратят на Украину $80 тыс. в секунду

Порядка 80 тыс. долларов в секунду США тратят на Украину, Томми Табервилл, член Сената Конгресса США. По его мнению, Вашингтон не может себе позволить такой высокий уровень расходов и должен найти более удачные способы распределения бюджетных средств.

Однако по другой версии, Америка тратит на Украину около $300 млн в год, а последние два года - $40 млрд., Эту информацию озвучил Маккорд, заместитель министра обороны по финансам,

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