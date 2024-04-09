Член Сената Конгресса заявил, что США тратят на Украину $80 тыс. в секунду

Порядка 80 тыс. долларов в секунду США тратят на Украину, Томми Табервилл, член Сената Конгресса США. По его мнению, Вашингтон не может себе позволить такой высокий уровень расходов и должен найти более удачные способы распределения бюджетных средств.
Однако по другой версии, Америка тратит на Украину около $300 млн в год, а последние два года - $40 млрд., Эту информацию озвучил Маккорд, заместитель министра обороны по финансам,
Стало известно о появлении в мире ферм по разведению верблюдов
Традиционное представление о верблюдах, гуляющих по огромным пустыням, изменяется с появлением промышленного разведения верблюдов, которое ставновится все более распространенным, напоминая модель оседлого земледелия, используемую для коров, овец и свиней.
Малоизвестные туристические направления: что просмотреть в Эль-Кефе
Эль-Кеф, расположенный на южном склоне горы Дир в Тунисе, продемонстрирует вам века культурного слияния, которые определяют его уникальную идентичность.
Выявили еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Росфинмониторинг раскрыл ещё семь фигурантов уголовного дела в "Крокус Сити Холле". Их внесли в список террористов. Среди фигурантов значатся следующие лица: Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишера Касимов, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммад Шарипзоду.
Эксперты подняли вопрос о недостаточности космического законодательства
Частные компании в настоящее время все чаще вовлекаются в космическую исследовательскую деятельность, однако правовые аспекты испытывают затруднения в удержании темпа с этими разработками.