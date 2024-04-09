Член Сената Конгресса заявил, что США тратят на Украину $80 тыс. в секунду

Порядка 80 тыс. долларов в секунду США тратят на Украину, Томми Табервилл, член Сената Конгресса США. По его мнению, Вашингтон не может себе позволить такой высокий уровень расходов и должен найти более удачные способы распределения бюджетных средств.

Однако по другой версии, Америка тратит на Украину около $300 млн в год, а последние два года - $40 млрд., Эту информацию озвучил Маккорд, заместитель министра обороны по финансам,