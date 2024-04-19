"Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство после временной остановки в связи с наводнением в Орске, сообщает ТАСС.
"ПАО "Орскнефтеоргсинтез" начинает работу после временной остановки, вызванной наводнением в городе", — сообщили в пресс-службе завода.
На Орском НПЗ начали готовить технологические объекты к выходу на плановый режим работы. Предприятие остановилось 7 апреля из-за паводка. Но уже 9 апреля завод сообщил, что временная остановка не повлияла на отгрузки топлива, потому что в его резервуарном парке есть достаточный запас нефтепродуктов.
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