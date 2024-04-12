В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, сообщили в ведомстве.
Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили
Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, которые земледельцы понесли в прошлом году.
Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр
Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем
В Новосибирске задержан экс-руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального МВД Владимир Вялков.
Infinix представила в России новую линейку смартфонов NOTE 40
Главные особенности смартфонов включают поддержку быстрой зарядки 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку, AMOLED-экраны на 120 Гц, высокоразрешающие камеры и большой объём памяти.