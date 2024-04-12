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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, сообщили в ведомстве.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:14

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, сообщили в ведомстве.

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, сообщили в ведомстве.

Мир

Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили

Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили

Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, которые земледельцы понесли в прошлом году.

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Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр

Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр

Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.

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Общество

Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем

Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем

В Новосибирске задержан экс-руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального МВД Владимир Вялков.

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Infinix представила в России новую линейку смартфонов NOTE 40

Infinix представила в России новую линейку смартфонов NOTE 40

Главные особенности смартфонов включают поддержку быстрой зарядки 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку, AMOLED-экраны на 120 Гц, высокоразрешающие камеры и большой объём памяти.

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Новости