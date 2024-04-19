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Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:19

Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать

Коммюнике по итогам весенней сессии МВФ и ВБ, которая проходит в Вашингтоне, вновь не приняли, сообщает ТАСС.

Вместо этого был опубликован документ, в котором председатель Международного валютно-финансового комитета, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан обсудил глобальные макроэкономические последствия войн и конфликтов, в том числе в Украине и Газе, а также сбоев в судоходстве в Красном море.

МВФ и ВБ не могут согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта. Вместо него публикуется заявление председателя МВФК о прошедшем заседании.

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