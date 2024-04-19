Архангельская, Мурманская области и Красноярский край — эти регионы — лидеры по темпам реализации программы "Арктическая ипотека". Более 3 тыс. льготных кредитов выдали гражданам РФ, сообщает ТАСС.

Директор департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин отметил стабильно высокие темпы выдачи ипотеки: более 200 кредитов в неделю.

Воспользоваться программой могут молодые семьи, педагоги, медики, участники программ "Гектар" и трудовой мобильности, сотрудники организаций ОПК, участники СВО и члены их семей.

Программа стартовала в ноябре 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, северных муниципалитетов Архангельской, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.