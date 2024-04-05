В 2025 году планируется начать массовое производство нового российского устройства для автодорог — автоматизированного модуля подачи жидкой ленты "БРИТ". В 2026 году планируется выпустить более 100 экземпляров этого устройства, чтобы использовать его на региональных и федеральных трассах.
Об этом рассказал глава исследовательского центра "Газпромнефть — Битумные материалы" Илья Кудряшов на конференции "PRO Битум и ПБВ".
Пока 15 экземпляров устройства было выпущено для испытаний. И сейчас разрабатывается новая, более производительная модель.
Все комплектующие для нового устройства являются отечественными. До этого у нас не было аналогов этого устройства, так как у нас уже есть устройство, подающее битумно-полимерные материалы.
Ранее дороги не строились с использованием аналогичных устройств подачи материала. Они необходимы для того, чтобы швы между полосами были плотно закрыты битумом и асфальтобетоном, что предотвратит образование трещин и ям на дороге из-за перепада температур.
Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви
Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.
Google презентовала замену устаревшему JPEG
Google предложила замену классическому формату изображений JPEG, представив новый формат под названием Jpegli. Jpegli представляет собой усовершенствованную версию JPEG, способную сжимать фотографии с высоким разрешением на 35% эффективнее.
Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области
Лауреатами премии стали люди, которые добились серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.
Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 6 по 14 апреля
Зарегистрироваться для участия можно на сайте "Мосволонтер". В прошлом году проект собрал более 7000 волонтеров для более чем 100 мероприятий.