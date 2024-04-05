В 2025 году планируется начать массовое производство нового российского устройства для автодорог — автоматизированного модуля подачи жидкой ленты "БРИТ". В 2026 году планируется выпустить более 100 экземпляров этого устройства, чтобы использовать его на региональных и федеральных трассах.

Об этом рассказал глава исследовательского центра "Газпромнефть — Битумные материалы" Илья Кудряшов на конференции "PRO Битум и ПБВ".

Пока 15 экземпляров устройства было выпущено для испытаний. И сейчас разрабатывается новая, более производительная модель.

Все комплектующие для нового устройства являются отечественными. До этого у нас не было аналогов этого устройства, так как у нас уже есть устройство, подающее битумно-полимерные материалы.

Ранее дороги не строились с использованием аналогичных устройств подачи материала. Они необходимы для того, чтобы швы между полосами были плотно закрыты битумом и асфальтобетоном, что предотвратит образование трещин и ям на дороге из-за перепада температур.