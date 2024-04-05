Отказ от прохождения медицинского осмотра призывниками на Украине будет приравниваться к уклонению от призыва на военную службу и наказываться тюремным сроком от трех до пяти лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны подготовило Правительство Украины.

Законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной рады. В положение об "отказе от медосмотра" предлагается также внести в статью 336 УК, касающуюся уклонения от военной службы. "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", говорится в статье.

Как отмечают украинские СМИ, поправки в Уголовный кодекс подготовлены в дополнение к скандальному законопроекту, ужесточающему правила мобилизации. Задерживается пока принятие этого скандального документа, котрый готовит ужесточения правил мобилизации.