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Смысл Евразийской кинопремии заключается в защите нравственных интересов России, считает Михалков
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:01

Смысл Евразийской кинопремии заключается в защите нравственных интересов России, считает Михалков

Мощным шагом к открытию нового кино — китайского, иранского, корейского станет Евразийская кинопремия, которая может пройти в 2025 году, сообщает ТАСС.

Защита нравственных человеческих интересов - основной смысл кинопремии — Это очень важный шаг к открытию нового кино, где идеология и критерии знаменитых фестивалей меняются, становясь зацензурированными.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Россия может провести первую Евразийскую кинопремию в 2025 году.

Весной 2022 года Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара".

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