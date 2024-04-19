Мощным шагом к открытию нового кино — китайского, иранского, корейского станет Евразийская кинопремия, которая может пройти в 2025 году, сообщает ТАСС.
Защита нравственных человеческих интересов - основной смысл кинопремии — Это очень важный шаг к открытию нового кино, где идеология и критерии знаменитых фестивалей меняются, становясь зацензурированными.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Россия может провести первую Евразийскую кинопремию в 2025 году.
Весной 2022 года Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара".
Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать
МВФ и ВБ не могут согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта. Вместо него публикуется заявление председателя МВФК о прошедшем заседании.
Федора Шведова, экс-капитана знатоков Белоруссии, прговорили к 3,5 года за поддержку экстремистов
По версии следствия, он перечислил экстремистским формированиям около $20. Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает за это наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT
Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей
Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.