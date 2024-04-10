В Одессе вновь произошел взрыв

Взрыв вновь произошел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание "Страна".Ранее оно уже информировало о взрывах в городе. По данным "Страны", взрывы также произошли в Черноморске Одесской области.Сейчас в некоторых областях Украины, в том числе в Одесской, объявлена воздушная тревога.