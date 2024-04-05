5 апреля в Женеве прошел 60-й раунд МЖД по безопасности в Закавказье с участием замминистра иностранных дел России Михаила Галузина. Важность юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией военной силы в отношении Абхазии и Южной Осетии отметила на консультациях Россия

На встрече подтвердили общий настрой на продолжение работы и подчеркнули важность поддержания постоянных договоров с Грузией.

Участники считают главной задачей подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы и запуск делимитации и демаркации границы с Грузией. На это влияет провокационная деятельность США и НАТО в Грузии, а также военно-биологическая активность США и помощь ЕС.

Работа МПРИ на грузино-абхазской границе также могла бы повлиять на стабильность. Однако гуманитарная политика осложняется из-за позиции Грузии, которая каждый год политизирует вопрос перемещения лиц и беженцев из Сухума и Цхинвала. Следующая встреча намечена на июнь 2024 года.