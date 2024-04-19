Мужчина, угрожавший взрывом в консульском отделе посольства Ирана в Париже, страдал психическими отклонениями. Он является иранцем, постоянно проживающим во Франции. Он только притворялся, что у него есть взрывчатка, и сам покинул здание консульства после переговоров. Он был задержан французскими правоохранителями.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина со взрывчаткой проник в консульство Ирана. Злоумышленника задержали. Прокуратура Парижа уточнила, что мужчина уже был арестован за поджог этого же здания в 2023 году и приговорен к восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
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