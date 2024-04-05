Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лауреатов ежегодной премии Николая Рыжкова "Созидание" за успешную реализацию общественно значимых проектов, сообщает ТАСС.
В частности, в этом году награду получили: проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Посохова и коллектив Центра адаптивных видов спорта "Вершина", директор Белгородского государственного художественного музея Татьяна Лукьянова, директор телерадиовещательной компании "Мир Белогорья" и коллектив станции скорой медицинской помощи Белгородской области.
Лауреатами премии стали люди, которые добились серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.
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