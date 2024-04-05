В Москве пройдет волонтерский проект "Время добра"

Ежегодный волонтерский проект "Время добра" с субботниками, мастер-классами, патриотическими и донорскими акциями пройдет в Москве с 6 по 14 апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Участником может стать любой желающий. Достаточно лишь выбрать мероприятие, зарегистрироваться на сайте "Мосволонтер" и помочь. У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится с 6 по 14 апреля", - написал мэр.Он уточнил, что в рамках проекта пройдут субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции. Добровольцы помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных, сдадут вторсырье и встретятся с экспертами по направлениям волонтерской деятельности. В прошлом году в проекте "Время добра" участвовали более 7 тыс. человек, они были задействованы более чем в 100 мероприятиях.