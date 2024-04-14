Более 50 человек стали жертвами наводнения в Танзании за последние две недели, сообщает ТАСС. По данным СМИ, более 10 тысяч домов получили повреждения.

Как сообщил представитель правительства страны Мобхаре Матиньи, с 1 по 14 апреля из-за проливных дождей, вызванных наводнениями, погибли 58 человек.

Наводнение затронуло более 76 тысяч фермерских хозяйств, при этом прибрежные районы страны пострадали больше всего.