Под стражей оставил сегодня в Москве Таганский суд бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, до 16 июня 2024 года, сообщает ТАСС. Обвиняется он в особо крупном мошенничестве. Таким образом ходатайство следователя МВД суд постановил удовлетворить.

Таганский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя МВД о продлении Шабутдинову меры пресечения и продлить ему содержание под стражей до 16 июня. Как стало известно в четверг, МВД считает Шабутдинова, который свою вину не признает, причастным к 73 эпизодам мошенничества, которые квалифицированы как "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Обещая начало успешного бизнеса, Шабутдинову продавал доверчивым гражданам дорогие бизнес-курсы.







