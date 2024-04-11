Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.04.2024 : 93,7196
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.04.2024 : 100,6793
Таганский суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 16 июня
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:34

Таганский суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 16 июня

Под стражей оставил сегодня в Москве Таганский суд бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, до 16 июня 2024 года, сообщает ТАСС. Обвиняется он в особо крупном мошенничестве. Таким образом ходатайство следователя МВД суд постановил удовлетворить.

Таганский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя МВД о продлении Шабутдинову меры пресечения и продлить ему содержание под стражей до 16 июня. Как стало известно в четверг, МВД считает Шабутдинова, который свою вину не признает, причастным к 73 эпизодам мошенничества, которые квалифицированы как "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Обещая начало успешного бизнеса, Шабутдинову продавал доверчивым гражданам дорогие бизнес-курсы.




Мир

Kia анонсировала первый рамный пикап Tasman, который будет доступен на рынках в 2025 году

Kia анонсировала первый рамный пикап Tasman, который будет доступен на рынках в 2025 году

Австралия станет ключевым рынком для этой модели, хотя она также появится и за ее пределами.

Читать полностью
HUAWEI представила новый ноутбук MateBook X Pro (2024),

HUAWEI представила новый ноутбук MateBook X Pro (2024),

Главные особенности устройства включают тонкий корпус из авиационного магниевого сплава, весом всего 980 граммов и процессор Intel Core Ultra 9.

Читать полностью

Общество

Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая

Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Институт географии РАН выявили новую модель, как именно можно изучать присутствие сейсмической активности в местах проведения археологических раскопок.

Читать полностью
Аналитики составили рейтинг средней стоимости зарядки для электромобилей в России

Аналитики составили рейтинг средней стоимости зарядки для электромобилей в России

Аналитики геосервиса 2ГИС отмечают, что Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по стоимости зарядки, с ценой в 18,89 рублей за 1 кВтч и 340 рублей за 100 км на электрокаре Nissan Leaf.

Читать полностью

Новости