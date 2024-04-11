Под стражей оставил сегодня в Москве Таганский суд бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, до 16 июня 2024 года, сообщает ТАСС. Обвиняется он в особо крупном мошенничестве. Таким образом ходатайство следователя МВД суд постановил удовлетворить.
Таганский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя МВД о продлении Шабутдинову меры пресечения и продлить ему содержание под стражей до 16 июня. Как стало известно в четверг, МВД считает Шабутдинова, который свою вину не признает, причастным к 73 эпизодам мошенничества, которые квалифицированы как "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Обещая начало успешного бизнеса, Шабутдинову продавал доверчивым гражданам дорогие бизнес-курсы.
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