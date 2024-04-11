Сегодня вечером, 11 апреля, в Ставропольском крае произошла нештатная посадка российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел в поселке Приозерный. По сообщению главы региона Владимира Владимирова, жертв и разрушений нет, ситуация находится под контролем.

Владимир Владимиров сообщил об этом в своем Telegram-канале и опубликовал фото аппарата. Он пообещал держать жителей региона в курсе событий.

Несмотря на то, что инцидент произошел в нештатной ситуации, глава региона заверил, что ситуация находится под контролем и пообещал, что жители региона будут проинформированы о развитии событий.

"В результате нештатной посадки российского БПЛА разрушений и жертв нет. По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей. Все службы на месте", - написал Владимир Владимиров.





