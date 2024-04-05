В Киеве заявили, что выставили на торги Maybach и 20 часов, якобы принадлежащие Медведчуку

Автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов, якобы принадлежащие бывшему лидеру запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, выставлены на продажу. Об этом заявили в украинском агентстве по розыску и управлению активами (АРМА)."АРМА на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука: дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц", - говорится в сообщении в телеграм-канале агентства. Уточняется, что 25 апреля агентство определит организатора аукциона, сейчас идет прием заявок от юридических лиц.В декабре 2022 года украинское издание "Захид" сообщило, что АРМА получило в управление арестованную яхту, которая якобы принадлежит Медведчуку, чтобы продать ее на торгах. Ранее украинский суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее политику, согласно информации властей.Власти Украины давно ведут политическое преследование Медведчука, занимавшего пост главы политсовета ОПЗЖ. В марте 2022 года ее деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом. В апреле того же года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. В конце сентября он покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Позже указом президента страны Владимира Зеленского политик был лишен украинского гражданства.
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