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С 22 апреля начался прием работ на конкурс ADCR Awards
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:19

С 22 апреля начался прием работ на конкурс ADCR Awards

22 апреля стартовал конкурс ADCR Award. В этом году ему исполнилось уже 20 лет. Этот конкурс посвящен креативу, рекламе и дизайну. Его проводит клуб арт-директоров, сообщает ТАСС

Принять в нем участие можно до 23 августа. В блоках Advertising, Design, Young&Students три состава жюри определят победителей конкурса.

ADCR Awards — это конкурс, на котором профессионалы демонстрируют новые идеи в дизайне и рекламе, а начинающие креаторы могут учиться у специалистов высокого уровня. Объединить в рекламной индустрии людей творческих профессий — такова миссия данного мероприятия.

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