22 апреля стартовал конкурс ADCR Award. В этом году ему исполнилось уже 20 лет. Этот конкурс посвящен креативу, рекламе и дизайну. Его проводит клуб арт-директоров, сообщает ТАСС

Принять в нем участие можно до 23 августа. В блоках Advertising, Design, Young&Students три состава жюри определят победителей конкурса.

ADCR Awards — это конкурс, на котором профессионалы демонстрируют новые идеи в дизайне и рекламе, а начинающие креаторы могут учиться у специалистов высокого уровня. Объединить в рекламной индустрии людей творческих профессий — такова миссия данного мероприятия.