Сегодня, 14 апреля, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что около 13:30 по московскому времени попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на территории Белгородской области была успешно пресечена.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) России, как сообщает информационное агентство ТАСС.
Всего за сутки российская система ПВО в различных регионах страны сбила более 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ликвидировала три авиабомбы иностранного производства и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) производства США.
Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками
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Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем
Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания.