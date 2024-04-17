Путин поручил оформлять документы на вторую очередь Восточного

Мошенники создали новые схемы обмана россиян при помощи искусственного интеллекта. Благодаря новым технологиям можно подделывать не только чужие голоса, но и внешность человека во время видеосообщений и видеозвонков, сообщает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.