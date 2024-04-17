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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:11

Путин поручил оформлять документы на вторую очередь Восточного

Путин поручил оформлять документы на вторую очередь Восточного







Мир

Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России

Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России

Финляндия закрыла пересечение транспортных пунктов на границе с РФ. Это же сделала и Эстония в отношении своих КПП на границе с Россией.

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Застрявших из-за наводнения в Дубае туристов туроператоры размещают в гостиницах

Застрявших из-за наводнения в Дубае туристов туроператоры размещают в гостиницах

В результате непредвиденного наводнения в Дубае российские туристы оказались в затруднительном положении, застряв как в аэропортах, так и в гостиницах.

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Общество

Петербургские ученые изобрели техническое средство, которое может точно выявить возраст и болезни деревьев

Петербургские ученые изобрели техническое средство, которое может точно выявить возраст и болезни деревьев

Молодые ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали техническое средство, которое позволяет узнать возраст дерева и его болезни без спила.

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Мошенники научились подделывать не только чужие голоса, но и внешность во время звонков и видеосообщений

Мошенники научились подделывать не только чужие голоса, но и внешность во время звонков и видеосообщений

Мошенники создали новые схемы обмана россиян при помощи искусственного интеллекта. Благодаря новым технологиям можно подделывать не только чужие голоса, но и внешность человека во время видеосообщений и видеозвонков, сообщает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

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Новости