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На проход судов в порту Петербурга и области отменяются ледовые ограничения
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:17

На проход судов в порту Петербурга и области отменяются ледовые ограничения

С 8 апреля порт Санкт-Петербурга отменяет ледовые ограничения для судов и прекращает ледокольные проводки. Это связано с отсутствием льда в акватории порта и на подходах к нему.

Капитаны других портов, включая пассажирский порт Санкт-Петербурга, Выборг, Приморск и Высоцк, также опубликовали документы об отмене ледовых ограничений. Несмотря на отсутствие льда, сохраняется вероятность выноса отдельных льдин, поэтому требуется осторожность, особенно в темное время суток, сообщает ТАСС.

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