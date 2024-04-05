С 8 апреля порт Санкт-Петербурга отменяет ледовые ограничения для судов и прекращает ледокольные проводки. Это связано с отсутствием льда в акватории порта и на подходах к нему.
Капитаны других портов, включая пассажирский порт Санкт-Петербурга, Выборг, Приморск и Высоцк, также опубликовали документы об отмене ледовых ограничений. Несмотря на отсутствие льда, сохраняется вероятность выноса отдельных льдин, поэтому требуется осторожность, особенно в темное время суток, сообщает ТАСС.
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