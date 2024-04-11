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БПЛА были зафиксированы над Белгородской и Брянской областями. Все они сбиты ПВО
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:09

БПЛА были зафиксированы над Белгородской и Брянской областями. Все они сбиты ПВО

Сегодня, 11 апреля, вечером, произошла очередная атака беспилотников ВСУ на российские регионы. БПЛА были зафиксированы над Белгородской и Брянской областями. Три из них были сбиты над Белгородской областью, а один — над Брянской, как сообщило Минобороны.

"Сегодня, 11 апреля, с 14:30 до 15:00, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов над территорией Российской Федерации. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области", — сообщает Минобороны.

Министерство обороны России продолжает следить за ситуацией и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности российских регионов.

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