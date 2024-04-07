Эксперт считает, что не рассчитаны на полноценное огневое воздействие здания Запорожской АЭС. Хотя стенки и купол реакторных блоков имеют толщину более метра и падение летательных аппаратов должны выдерживать.
Может случиться неконтролируемый выход радиоактивных веществ в во внешнюю среду вокруг станции, если герметичности оболочки нарушится, считает Александр Уваров, директор АНО "Атоминфо-центр".
"Стенки и купол оболочки рассчитаны на падение летательных аппаратов и иное внешнее воздействие. Однако, как абсолютно правильно отмечает Telegram-канал ЗАЭС, "ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил", — предупредил эксперт.
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