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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:04

Удар дрона ЗАЭС выдерживает, но не полноценное огневое воздействие

Эксперт считает, что не рассчитаны на полноценное огневое воздействие здания Запорожской АЭС. Хотя стенки и купол реакторных блоков имеют толщину более метра и падение летательных аппаратов должны выдерживать.

Может случиться неконтролируемый выход радиоактивных веществ в во внешнюю среду вокруг станции, если герметичности оболочки нарушится, считает Александр Уваров, директор АНО "Атоминфо-центр".

"Стенки и купол оболочки рассчитаны на падение летательных аппаратов и иное внешнее воздействие. Однако, как абсолютно правильно отмечает Telegram-канал ЗАЭС, "ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил", — предупредил эксперт.

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