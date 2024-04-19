Гродненский областной суд признал экс-капитана команды "Что? Где? Когда?" Федора Шведова виновным в финансировании экстремистской деятельности и приговорил его к трем с половиной годам ограничения свободы, сообщает ТАСС.
Суд установил, что с декабря 2020 года по март 2021 года он трижды переводил деньги на банковские счета представителей экстремистских формирований, чтобы обеспечить их деятельность.
"В судебном заседании обвиняемый вину признал частично. Пояснил, что не имел умысла на финансирование экстремистов, а переводил деньги в благотворительных целях для помощи участникам протестных акций", — сообщили в суде.
По версии следствия, он перечислил экстремистским формированиям около $20. Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает за это наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать
МВФ и ВБ не могут согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта. Вместо него публикуется заявление председателя МВФК о прошедшем заседании.
Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ожидается подписание большого количества соглашений и меморандумов, которые будут касаться вопросов распределения водных ресурсов, сотрудничества в нефтегазовой сфере и транспортировки нефти и газа.
В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT
Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей
Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.