Гродненский областной суд признал экс-капитана команды "Что? Где? Когда?" Федора Шведова виновным в финансировании экстремистской деятельности и приговорил его к трем с половиной годам ограничения свободы, сообщает ТАСС.

Суд установил, что с декабря 2020 года по март 2021 года он трижды переводил деньги на банковские счета представителей экстремистских формирований, чтобы обеспечить их деятельность.

"В судебном заседании обвиняемый вину признал частично. Пояснил, что не имел умысла на финансирование экстремистов, а переводил деньги в благотворительных целях для помощи участникам протестных акций", — сообщили в суде.

По версии следствия, он перечислил экстремистским формированиям около $20. Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает за это наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.