Высшие учебные заведения Узбекистана могут присоединиться к рейтингу российских вузов в области ИИ. Его разработал Российский альянс в сфере искусственного интеллекта. Об этом на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, одна из задач альянса — обеспечить кратный рост числа выпускников в сфере ИИ. Для этого бизнес и власть в других странах должны обмениваться опытом.

В 2019 году в России был создан альянс в сфере ИИ, а в 2023 году опубликован рейтинг вузов по AI.