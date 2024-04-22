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Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:16

Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана

Высшие учебные заведения Узбекистана могут присоединиться к рейтингу российских вузов в области ИИ. Его разработал Российский альянс в сфере искусственного интеллекта. Об этом на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, одна из задач альянса — обеспечить кратный рост числа выпускников в сфере ИИ. Для этого бизнес и власть в других странах должны обмениваться опытом.

В 2019 году в России был создан альянс в сфере ИИ, а в 2023 году опубликован рейтинг вузов по AI.

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