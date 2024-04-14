Более 3 тысяч домов в подтопленном Орске уже освободились от паводковых вод, и наблюдается стабильная динамика снижения уровня воды в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Денис Паслер.

Как только вода уйдет, в регионе начнется наведение порядка и обеззараживание местности. Это должно произойти уже 15 апреля.

Появилась новая информация о возможных причинах чрезвычайной ситуации. Оказывается, еще в начале марта Гидрометцентр предупреждал о том, что Ириклинское водохранилище, находящееся выше по течению реки Урал, получало в два раза больше воды, чем должно было. Поэтому в качестве профилактики уровень воды должен был быть заранее снижен, но этого не произошло.