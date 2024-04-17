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Эвакуация в Тарусском районе Калужской области из-за украинского метеозонда со взрывчаткой
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:55

Эвакуация в Тарусском районе Калужской области из-за украинского метеозонда со взрывчаткой

Часть жителей эвакуировали в Тарусском районе Калужской области из-за обнаруженного украинского метеозонда. Информацию распростанили власти области. Экстренные службы направлены к месту обнаружения метеозонда.

По другим данным зонд упал в другом районе — в Жуковском, вблизи села Некрасово.

"Пострадавших нет, разрушений нет. Оцеплено место, частично эвакуированы жители. Ожидаем экспертов-взрывотехников", — сообщили в МЧС.

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