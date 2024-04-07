К ответственности со стороны США. может быть привлечен Израиль за то, как он проводит военную операцию в Газе. Это заявил в Белом доме Джон Кирби

"Президент [США Джо Байден] четко дал понять, что мы не собираемся размещать свои войска на земле и воевать в Газе, участвуя в этом конфликте. Что мы сделаем, так это убедимся, что у них есть инструменты и возможности, необходимые им для самозащиты. Что мы также сделаем, и президент ясно дал это понять, так это привлечем к реальной ответственности за то, как они проводят эти операции", — сказал Кирби.

Армия Израиля по ошибке ударила недавно по автомобилю организации World Central Kitchen, убив 7 человек. Позже власти страны признали ошибку, выразили соболезнования и обещали разобраться.