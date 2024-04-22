ГТЛК совместно с РЭЦ и бизнес-партнерами организовали тестовую отправку 3 тыс. т ячменя из Волгоградской области по внутренним водным путям в Иран. В качестве экспортеров выступила компания "Артагро" при поддержке "Альфа-трейд", сообщает ТАСС.

Проект поможет оценить коммерческую эффективность использования комплексного маршрута, который свяжет реки европейской части России и транскаспийский путь в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг".

Ожидается, что рейс займет 15-20 дней, что вдвое снизит стоимость доставки и втрое сократит срок доставки в Иран. По итогам тестовой отправки сформируют конкретные предложения по развитию комплексного водного маршрута в рамках МТК "Север — Юг".