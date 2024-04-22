Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 93,2519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 99,3648
Тестовую отправку грузов в Иран по водному маршруту МТК
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:54

Тестовую отправку грузов в Иран по водному маршруту МТК "Север - Юг" начали ГТЛК и РЭЦ

ГТЛК совместно с РЭЦ и бизнес-партнерами организовали тестовую отправку 3 тыс. т ячменя из Волгоградской области по внутренним водным путям в Иран. В качестве экспортеров выступила компания "Артагро" при поддержке "Альфа-трейд", сообщает ТАСС.

Проект поможет оценить коммерческую эффективность использования комплексного маршрута, который свяжет реки европейской части России и транскаспийский путь в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг".

Ожидается, что рейс займет 15-20 дней, что вдвое снизит стоимость доставки и втрое сократит срок доставки в Иран. По итогам тестовой отправки сформируют конкретные предложения по развитию комплексного водного маршрута в рамках МТК "Север — Юг".

Мир

Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана

Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана

Одна из задач альянса в сфере ИИ — обеспечить к﻿ратный рост числа выпускников в сфере ИИ. Для этого бизнес и власть в других странах должны обмениваться опытом.

Читать полностью
Делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном обсудил с представителем ЕС Пашинян

Делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном обсудил с представителем ЕС Пашинян

Оппозиция обвиняет Пашиняна в односторонних уступках, поскольку власти республики не гарантируют вывод Вооруженных сил Азербайджана с территорий, принадлежащих Армении. По утверждениям Еревана, они были оккупированы в результате вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах.

Читать полностью

Общество

Форум молодежных СМИ

Форум молодежных СМИ "Медиадвиж" впервые пройдет в Москве

Обучение будет проходить сразу на нескольких тематических площадках: "Медиаграмотность", "Личный бренд", "Медиа будущего" и другие.

Читать полностью
Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.

Читать полностью

Новости