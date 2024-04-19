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Замену действующего премьера Шмыгаля на Ермака прогнозируют На Украине
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:02

Замену действующего премьера Шмыгаля на Ермака прогнозируют На Украине

Слухи о больших ротациях в верхах властей Киева расространились в СМИ Украины. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба могут быть отправлены в отставку уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Вероятно, будут уволены три-четыре министра, включая двух вице-премьеров, генпрокурор и члены Счетной палаты, отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

До конца апреля в отставку уйдут Шмыгаль и Кулеба, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, высказав мнение, что главой правительства станет руководитель офиса президента Андрей Ермак.

В начале апреля издание "Страна" предрекало отставку Кулебы. Слухи о замене премьера появились раньше, однако в офисе президента их опровергали.

Издание отметило, что перестановки в офисе президента говорят об усилении влияния Ермака, который фактически стал вторым по значимости человеком в государстве.

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