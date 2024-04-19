Ферма горит в Башкирии на площади 1,2 тыс. кв. метров - ГУ МЧС.Новость дополняется.
Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ожидается подписание большого количества соглашений и меморандумов, которые будут касаться вопросов распределения водных ресурсов, сотрудничества в нефтегазовой сфере и транспортировки нефти и газа.
В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета
Ранее иранские СМИ сообщили, что три беспилотника были сбиты над провинцией Исфахан. В беседе с газетой The Washington Post представитель Израиля подтвердил, что страна провела акцию, чтобы показать свою способность наносить удары по целям в Иране.
В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT
Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей
Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.