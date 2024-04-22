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Экологический мониторинг на Запорожье будет вестись в стационарном и выездном режимах
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:54

Экологический мониторинг на Запорожье будет вестись в стационарном и выездном режимах

Министерство природы, экологии и недропользования Запорожской области планирует открыть лабораторию для мониторинга загрязнений воздуха, воды и почвы, а также состояния деревьев, собщает ТАСС.

Лабораторию создадут в стационарном и выездном режимах, чтобы оперативно забирать пробы в разных районах области.

Она также будет оснащена оборудованием для определения состояния деревьев. Это позволит инструментально доказать, что дерево аварийное и нуждается в обрезке кроны. В каждом городе должен быть резистограф, так как это единственный способ определить состояние дерева. В регионе также необходима современная нормативно-правовая база для выявления аварийных деревьев и квалифицированный персонал.

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