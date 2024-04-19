В 2024 году на международных выставках "Иннопром" в Екатеринбурге и "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, будут представлены информационные технологии (IT), сообщает ТАСС.

Об этом сообщил программный директор выставки Антон Атрашкин. По его словам, IT является одним из главных направлений "Иннопрома", на котором представлены лидеры отрасли, такие как Росатом, "Аскон", "1С", Сбер и другие. В деловой программе также участвуют многие участники.

Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.