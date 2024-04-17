Вода все таки просачивается, но через бордюрный камень. Дежурные на дамбе оперативно обнаружили протечку и приняли меры. Пока что опасности ни для самой дамбы ни для домов нет. Однако эвакуация будет объявлена, если уровень превысит отметку в 11 метров, сообщает ТАСС.