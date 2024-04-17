Вода все таки просачивается, но через бордюрный камень. Дежурные на дамбе оперативно обнаружили протечку и приняли меры. Пока что опасности ни для самой дамбы ни для домов нет. Однако эвакуация будет объявлена, если уровень превысит отметку в 11 метров, сообщает ТАСС.
Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России
Финляндия закрыла пересечение транспортных пунктов на границе с РФ. Это же сделала и Эстония в отношении своих КПП на границе с Россией.
Застрявших из-за наводнения в Дубае туристов туроператоры размещают в гостиницах
В результате непредвиденного наводнения в Дубае российские туристы оказались в затруднительном положении, застряв как в аэропортах, так и в гостиницах.
Петербургские ученые изобрели техническое средство, которое может точно выявить возраст и болезни деревьев
Молодые ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали техническое средство, которое позволяет узнать возраст дерева и его болезни без спила.
Мошенники научились подделывать не только чужие голоса, но и внешность во время звонков и видеосообщений
Мошенники создали новые схемы обмана россиян при помощи искусственного интеллекта. Благодаря новым технологиям можно подделывать не только чужие голоса, но и внешность человека во время видеосообщений и видеозвонков, сообщает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.