22 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Багдад, а после провести переговоры с руководством автономного региона — Иракского Курдистана. Это будет однодневный визит, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что ожидается подписание большого количества соглашений и меморандумов, которые будут касаться вопросов распределения водных ресурсов, сотрудничества в нефтегазовой сфере и транспортировки нефти и газа.

В ходе визита Эрдогана в Ирак также планируется проведение крупной трансграничной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана.