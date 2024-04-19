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Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:40

Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган

22 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Багдад, а после провести переговоры с руководством автономного региона — Иракского Курдистана. Это будет однодневный визит, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что ожидается подписание большого количества соглашений и меморандумов, которые будут касаться вопросов распределения водных ресурсов, сотрудничества в нефтегазовой сфере и транспортировки нефти и газа.

В ходе визита Эрдогана в Ирак также планируется проведение крупной трансграничной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана.

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