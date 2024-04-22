Компания "Роснано" и банки-кредиторы договорились о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%. Это позволит компании сэкономить около 8 млрд рублей при погашении всего долга и около 13 млрд рублей при погашении процентов и купонов по облигациям. "Роснано" также сможет увеличить стоимость активов на 5-10 млрд рублей уже в этом году, передает ТАСС.
"Роснано" согласовало досрочное погашение долга с "Совкомбанком", "Промсвязьбанком", "Санкт-Петербургом", "Ак Барсом" и "Россией". Это позволит компании сэкономить около 20% и сократить потребность в восстановлении ликвидности на 21 млрд рублей. Это позволит "Роснано" досрочно погасить весь "исторический" долг и сосредоточиться на реализации своей стратегии.
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